Осенью в Москве высадят более 13 миллионов луковиц тюльпанов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 13 миллонов луковиц тюльпанов высадят в Москве за осенний период, вплоть до ноября. Общая площадь работ составит свыше 217 тысяч квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В столичном комплексе городского хозяйства заявили, что цветы высадят у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте, вдоль Дмитровского, Рублевского, Киевского, Варшавского и Каширского шоссе. Кроме того, тюльпаны украсят МКАД и Третье транспортное кольцо. Высадка новых цветов – часть подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Рабочим предстоит привести в порядок уже существующие клумбы – удалить летние цветы и обрезать многолетники, удобрить почту. После высадки луковиц цветники засыпят декоративной щепой красного, желтого, оранжевого, зеленого и синего цветов.

Тюльпаны ранее начали высаживать в Парке Горького. Кроме того, в парке появятся крокусы и нарциссы.