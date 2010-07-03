В Парке Горького начали высаживать тюльпаны, крокусы и нарциссы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 270 тысяч луковичных растений высадят в Парке Горького и Нескучном саду до конца октября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"На них высадят более 50 сортов луковиц тюльпанов алого, белого, желтого, розового, кораллового, пурпурного оттенков, 12 видов нарциссов, шесть разновидностей гиацинтов, рябчики сортов Lutea и Rubra Maxima, а также лук сортов Ivory queen, Gladiator и Globemaster. Нежный цветочный аромат подарит гостям весеннее настроение", – приводится в материале сообщение пресс-службы Парка Горького.

Уточняется, что около Голицинского пруда и в Нескучном саду первыми покажутся белые, голубые, сиреневые и желтые крокусы.

Пионариум-георгинариум парка, расположенный слева от Центральной аллеи, украсят нарциссы и королевские рябчики. Гиацинты и голубая камассия будут цвести на Служебной аллее, а на Фонтанной площади можно будет увидеть небесно-голубые мускари и белоснежные эремурусы. На аллее Цветов взойдет лук сорта Mount Everest, говорится в материале.

В прошлые годы были высажены многолетние луковичные растения. Это эремурусы, крокусы, нарциссы, гиацинты, королевские рябчики, декоративный лук и мускари.

Как отмечается, с 2011 года общая площадь цветников возросла на территории Парка Горького в семь раз.

"За восемь лет здесь воссоздали знаменитые ландшафтные композиции парка с ковровыми посадками в стиле советского неоклассицизма (сталинского ампира), цветочные аллеи и живые изгороди, вернули на историческое место утраченные скульптуры и вазоны", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Парке Горького воссоздали двухметровый исторический вазон, который является частью садово-парковой композиции. На вазоне изображены белые лебеди на фоне голубой водной глади.

На сегодняшний день восстановлено 11 уличных сосудов из 12. Предполагается, что последний, 12-й вазон, дополнит композицию в следующем году.

В прошлом году завершили реставрацию двух боковых крыльев главного входа в Парк Горького. С 1950-х годов в циркумференциях располагались кассовые павильоны. Работы длились два года, были восстановлены фасады и интерьеры. Шесть из 42 кассовых окон остались открытыми в память о прошлом назначении зданий.

Оригинальный декор интерьеров был практически утрачен, отделку восстанавливали по проектам архитекторов Юрия Щуко и Ассена Спасова. При этом помещения приспособили под современное использование, добавила Люльчук.

Ансамбль главного входа в Парк Горького, который включает арку, циркумференции, кованую ограду с чугунными декоративными элементами и два фонаря, был построен в 1955 году. До появления каменных конструкций в стиле сталинского ампира, вход был деревянным.

