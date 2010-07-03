В Парке Горького начали высаживать тюльпаны, крокусы и нарциссы

08:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Около 270 тысяч луковичных растений высадят в Парке Горького и Нескучном саду до конца октября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"На них высадят более 50 сортов луковиц тюльпанов алого, белого, желтого, розового, кораллового, пурпурного оттенков, 12 видов нарциссов, шесть разновидностей гиацинтов, рябчики сортов Lutea и Rubra Maxima, а также лук сортов Ivory queen, Gladiator и Globemaster. Нежный цветочный аромат подарит гостям весеннее настроение", – приводится в материале сообщение пресс-службы Парка Горького.
Уточняется, что около Голицинского пруда и в Нескучном саду первыми покажутся белые, голубые, сиреневые и желтые крокусы.
Пионариум-георгинариум парка, расположенный слева от Центральной аллеи, украсят нарциссы и королевские рябчики. Гиацинты и голубая камассия будут цвести на Служебной аллее, а на Фонтанной площади можно будет увидеть небесно-голубые мускари и белоснежные эремурусы. На аллее Цветов взойдет лук сорта Mount Everest, говорится в материале.
В прошлые годы были высажены многолетние луковичные растения. Это эремурусы, крокусы, нарциссы, гиацинты, королевские рябчики, декоративный лук и мускари.
Как отмечается, с 2011 года общая площадь цветников возросла на территории Парка Горького в семь раз.
"За восемь лет здесь воссоздали знаменитые ландшафтные композиции парка с ковровыми посадками в стиле советского неоклассицизма (сталинского ампира), цветочные аллеи и живые изгороди, вернули на историческое место утраченные скульптуры и вазоны", – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в Парке Горького воссоздали двухметровый исторический вазон, который является частью садово-парковой композиции. На вазоне изображены белые лебеди на фоне голубой водной глади.
На сегодняшний день восстановлено 11 уличных сосудов из 12. Предполагается, что последний, 12-й вазон, дополнит композицию в следующем году.
В прошлом году завершили реставрацию двух боковых крыльев главного входа в Парк Горького. С 1950-х годов в циркумференциях располагались кассовые павильоны. Работы длились два года, были восстановлены фасады и интерьеры. Шесть из 42 кассовых окон остались открытыми в память о прошлом назначении зданий.
Оригинальный декор интерьеров был практически утрачен, отделку восстанавливали по проектам архитекторов Юрия Щуко и Ассена Спасова. При этом помещения приспособили под современное использование, добавила Люльчук.
Ансамбль главного входа в Парк Горького, который включает арку, циркумференции, кованую ограду с чугунными декоративными элементами и два фонаря, был построен в 1955 году. До появления каменных конструкций в стиле сталинского ампира, вход был деревянным.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: