Исторический вазон воссоздали в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Парке Горького воссоздали двухметровый исторический вазон, который является частью садово-парковой композиции, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, на вазоне изображены белые лебеди на фоне голубой водной глади.

"Он является частью масштабной декоративной композиции из 12 вазонов, расписанных в античном стиле", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая же композиция украшала Пушкинскую набережную в 1930 годах. Однако вазы утрачены, предположительно, во время ВОВ.

В пресс-службе парка сообщили, что сохранились архивные черно-белые фотографии, на которых запечатлены все огромные уличные вазы в окружении растений. Кроме того, художникам, работавшим в то время в парке, удалось сделать копии росписи вазонов на бумаге.

"Примечательно, что вазон с лебедями, по задумке архитектора, единственный имеет отличный от всех остальных сосудов декор. Он выполнен в холодной сине-белой цветовой гамме. Кстати, эта палитра – одна из основных в стиле сталинского ампира", – говорится в сообщении пресс-службы.

На сегодняшний день восстановлено 11 уличных сосудов из 12. Предполагается, что последний, 12-й вазон, дополнит композицию в следующем году.

Композиции разместили около Зеленого театра, на аллее, которая ведет к Андреевскому мосту.

В прошлом году завершили реставрацию двух боковых крыльев главного входа в Парк Горького. С 1950-х годов в циркумференциях располагались кассовые павильоны. Работы длились два года, были восстановлены фасады и интерьеры. Шесть из 42 кассовых окон остались открытыми в память о прошлом назначении зданий.

Оригинальный декор интерьеров был практически утрачен, отделку восстанавливали по проектам архитекторов Юрия Щуко и Ассена Спасова. При этом помещения приспособили под современное использование, добавила Люльчук.

Ансамбль главного входа в Парк Горького, который включает арку, циркумференции, кованую ограду с чугунными декоративными элементами и два фонаря, был построен в 1955 году. До появления каменных конструкций в стиле сталинского ампира, вход был деревянным.

