Более 5 тысяч кустарников и деревьев высадят в Строгине

18:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Этой осенью в районе Строгино высадят 15 деревьев и 5865 кустарников. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В рамках программы "Миллион деревьев" район украсят клен сахарный, черемуха обыкновенная, дуб красный, сирень, жимолость, кизильник, пузыреплодник, дерен, можжевельник, барбарис и другие растения.
Как отмечается, деревья и кустарники высадят на улицах Кулакова, Маршала Катукова, Твардовского, Исаковского и Таллинской, в Неманском проезде и в Строгинском бульваре.
Ранее сообщалось, что до конца осени в районах Дорогомилово, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское высадят более 700 деревьев и свыше 44 тысяч кустарников. Там появятся лиственницы, сосны, ели, березы, рябины, дубы, липы, тополя, туи, ивы, клены, яблони, орех и вишни, а также сирень, пузыреплодники, спиреи, розы, чубушник, барбарис, кизильник и другие растения.
Программа "Миллион деревьев" стартовала осенью 2013 года. До конца октября в рамках этой программы в Москве хотят высадить более 6,4 тысячи деревьев и более 546 тысяч кустарников.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что более 12 тысяч крупномерных деревьев высадили в столице за четыре года. Он отметил, что все городские проекты благоустройства предусматривают озеленение территорий.
Ожидается, что этой осенью более 2,3 тысячи именных деревьев высадят в 27 московских лесопарках в рамках проекта "Наше дерево". В нем примут участие жители столицы, у которых в этом году родились дети. В честь 1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков посадят липы, сосны, дубы, ивы и клены.
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