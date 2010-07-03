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15:08

Вокруг новых станций Некрасовской линии благоустроят территорию

город общество транспорт благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вокруг четырех станций Некрасовской линии метро благоустроят всего 32 гектара территорий и высадят более 7 тысяч деревьев и кустарников. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы уже приступили к благоустройству территорий вокруг станций "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" второго участка Некрасовской линии метро. Общая площадь благоустройства составит порядка 32 гектара. В целом работы по благоустройству выполнены уже на 50%", – сказал Хуснуллин.

Вокруг каждой станции появятся дополнительные зеленые насаждения и малые архитектурные формы. Посадят почти 630 деревьев и 6,7 тысячи кустарников, установят 800 малых архитектурных объектов.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Окская" Некрасовской линии метро. К концу этого года будет завершено строительство второго участка ветки. "Окская" сейчас уже готова на 80%.

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