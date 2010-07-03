Основные строительные работы на станции метро "Окская" будут завершены в декабре – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основные строительные работы на станции метро "Окская" Некрасовской линии будут завершены в декабре. Об этом в ходе осмотра станции сообщил Сергей Собянин.

"Станция "Окская" готова на 80%. Основные строительные работы будут завершены в декабре. Вокруг станции огромные районы реновации, жилые районы, промышленные территории. Это будет одна из самых загруженных станций – более 30 тысяч пассажиров в сутки. Так что стройка ожидаемая москвичами. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее ее запустить", – сказал мэр.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект", компании-подрядчика, Марс Газизуллин рассказал, что строительство ведется по графику, на 62% выполнены работы по благоустройству прилегающей к станции территории.

Строительство Некрасовской линии метро началось в 2012 году, оно идет поэтапно. На линии протяженностью 19,6 километра разместится 9 станций. Она пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта, затем вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

Первый участок "Косино" – "Некрасовка" включает четыре станции: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская", "Некрасовка". Его запустили в июне 2019 года.

Второй участок "Авиамоторная" – "Косино" находится в стадии завершения. Его особенностью является прокладка части тоннелей с помощью тоннелепроходческого щита большого диаметра 10 метров. На участке разместят пять станций: "Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная".

Здесь поезда обоих направлений будут ходить в одном тоннеле вместо привычных двух. Полноценное открытие Некрасовской линии ожидается через несколько месяцев.

Это улучшит транспортное обслуживание миллиона человек. Речь идет о жителях московских районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Подмосковья.

В среднем пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день. Кроме того, Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время работает в режиме хронической перегрузки. Также с открытием новых станций метро уменьшится нагрузка на прилегающую улично-дорожную сеть, включая Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе и др.

В первые годы эксплуатации Некрасовская линия будет напрямую подключена к построенному участку Большой кольцевой линии. Поезда будут ходить от "Некрасовки" до станции "Лефортово" и далее до "Рубцовской".

На Некрасовской линии метро будет образовано 5 крупных транспортно-пересадочных узлов: станция "Нижегородская" – крупнейший ТПУ Москвы, обеспечивающий пересадку между всеми видами общественного транспорта Москвы; станция "Авиамоторная" – пересадка на Калининскую линию метро и платформу "Новая" Казанского направления МЖД; станция "Лермонтовский проспект" – пересадка на Таганско-Краснопресненскую линию метро и платформу "Косино" Казанского направления МЖД; станции "Лухмановская" и "Улица Дмитриевского" – пересадки на наземный общественный транспорт.