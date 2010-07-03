Метро планируют продлить до Внуково и Гольяново

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти внесли поправки в Адресную инвестиционную программу (АИП) города на 2020 год и трехлетний плановый период. В документе закреплены планы по продлению метро до района Гольяново и до аэропорта Внуково, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"За счет городского бюджета будет построено 800 новых городских объектов, в частности, запланировано продление Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково и Арбатско-Покровской линии до района Гольяново", – приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Заммэра подчеркнул, что новый документ также предполагает строительство до 2022 года 67 километров линий, 27 станций и 2 депо метро. По словам Хуснуллина, планируется продлить Люблинско-Дмитровскую линию метрополитена до поселка Северный, а Сокольническая линии дойдет до деревни Потапово.

Также с 2020 по 2022 год в городе запланировано строительство 339 километров новых дорог, 60 пешеходных переходов, 99 развязок и мостов, а в ТиНАО появятся 200 километров дорог и три станции метро.

По словам Хуснуллина, в Москве собираются возвести 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости с учетом программы реновации. Кроме того, в указанный промежуток времени запланировано строительство 230 новых социальных объектов в 109 городских районах.

Отмечается, что с 2020 по 2022 год на реализацию АИП выделено около 2 триллиона рублей.

Ранее Хуснуллин сообщил, что в 2021 году откроется участок Большой кольцевой линии метро от "Мневников" до "Каховской". Он также напомнил, что в конце 2020 года планируется запустить участок БКЛ "Хорошевская" – "Народного ополчения" – "Карамышевская".

Также он рассказал, что за пять лет в столице построят почти 50 станций метро. Только в этом году планируется достроить шесть станций, с 2020 до конца 2023 года возведут еще 41 станцию. Также заммэра напомнил, что в этом году должны запустить участок Большой кольцевой линии между станциями "Авиамоторная" и "Лефортово" и последний участок Некрасовской линии.

В будущем в планах властей построить более 100 километров линий метро и 5 электродепо. Хуснуллин пояснил, что, кроме строительства Большой кольцевой линии, планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровскую – до "Физтеха", а Сокольническую – до "Потапово". Также предполагается начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.

На Коммунарской линии метро, длина которой превысит 30 километров, построят 16 станций. Линия будет начинаться от станции МЦК Крымская, далее пройдет по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Теплый Стан, затем вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и Коммунарку. Конечная станция расположится под Октябрьским проспектом в Троицке.