Почти 50 станций метро построят в Москве за пять лет

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За пять лет в столице построят почти 50 станций метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, только в этом году планируется достроить 6 станций, с 2020 до конца 2023 года возведут еще 41 станцию. Также он напомнил, что в этом году должны запустить участок Большой кольцевой линии между станциями "Авиамоторная" и "Лефортово" и последний участок Некрасовской линии.
В будущем в планах властей построить более 100 километров линий метро и 5 электродепо. Хуснуллин пояснил, что, кроме строительства Большой кольцевой линии, планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровскую – до "Физтеха", а Сокольническую – до "Потапово". Также предполагается начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.
Ранее сообщалось, что на Коммунарской линии метро, длина которой превысит 30 километров, построят 16 станций. Линия будет начинаться от станции МЦК Крымская, далее пройдет по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Теплый Стан, затем вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и Коммунарку. Конечная станция расположится под Октябрьским проспектом в Троицке.
С 2011 года в Москве было построено 155 километров линий метро, а также 81 новая станция, три дополнительных вестибюля метро и МЦК, десять электродепо.
На Калининской линии ввели в эксплуатацию участок от "Новогиреева" до "Новокосина" (одна станция), на Солнцевской линии – участки от "Делового центра" до "Раменок" (пять станций) и от "Раменок" до "Рассказовки" (семь станций).
На Сокольнической линии открыто движение по участку от "Юго-Западной" до "Саларьево" (три станции), а также от "Саларьева" до "Коммунарки" (четыре станции). На Некрасовской линии ввели участок "Косино" – "Некрасовка" (четыре станции).
"Мосгорсправка": Коммунарская линия
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