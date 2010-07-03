На Некрасовской линии метро построят пять ТПУ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Восемь станций расположатся на новой Некрасовской линии метро. На пяти из них появятся транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Это будут ТПУ "Рязанская", "Юго-Восточная", "Лермонтовский проспект", "Улица Дмитриевского" и "Некрасовка". Как рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, крупнейшим из них станет ТПУ "Рязанская". Он объединит в себе пересадки на метро и железную дорогу.
По словам заммэра, этот транспортно-пересадочный комплекс фактически станет мультимодальным вокзалом. Прогнозируемый пассажиропоток составит около 111 тысяч человек в часы пик.
"ТПУ объединит транспортные потоки Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, Московского центрального кольца и радиального направления железной дороги. Рядом находится Рязанский проспект, и в будущем пройдет участок проектируемой Юго-Восточной хорды", – подчеркнул он.
Ранее Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Нижегородская" Некрасовской линии метро. Он подчеркнул, что уже завершена проходка двухпутного перегонного тоннеля между станциями "Косино" и "Нижегородская". Мэр отметил, что, несмотря на технически сложный объем работ, строительство завершится в ближайшие месяцы.
Собянин также напомнил, что станция "Нижегородская" Некрасовской ветки войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская", по масштабам сопоставимый с ТПУ "Деловой центр".
Ветка будет проходить от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта, а далее за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.
Строительство Некрасовской линии метро и создание ТПУ "Рязанская" радикально улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей юго-востока Москвы, Люберец и других близлежащих городов Московской области. Кроме того, розовая ветка существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию метро, сделав поездки по ней более комфортными. Пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день.
3 июня Сергей Собянин открыл четыре станции метро Некрасовской линии: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".
"Мосгорсправка": Некрасовская линия метро
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