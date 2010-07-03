Новый участок Большой кольцевой линии откроется в 2020 году

Фото: stroi.mos.ru

Участок Большой кольцевой линии метро от "Мневников" до "Каховской" откроется в 2021 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он также напомнил, что в конце 2020 года планируется запустить участок БКЛ "Хорошевская" – "Народного ополчения" – "Карамышевская".

По словам заммэра, фактически, в 2021 году из 31 станции начнут свою работу 25, то есть три четверти, передает Агентство "Москва".

Ранее Хуснуллин сообщил, что за пять лет в столице построят почти 50 станций метро. Только в этом году планируется достроить шесть станций, с 2020 до конца 2023 года возведут еще 41 станцию. Также заммэра напомнил, что в этом году должны запустить участок Большой кольцевой линии между станциями "Авиамоторная" и "Лефортово" и последний участок Некрасовской линии.

В будущем в планах властей построить более 100 километров линий метро и 5 электродепо. Хуснуллин пояснил, что, кроме строительства Большой кольцевой линии, планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровскую – до "Физтеха", а Сокольническую – до "Потапово". Также предполагается начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.