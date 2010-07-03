Западный вестибюль станции "Хорошевская" на БКЛ открыли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Открыт второй, западный вестибюль станции "Хорошевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Таким образом, завершена интеграция БКЛ со станцией "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Станцию "Хорошевская" с пересадкой на "Полежаевскую" мы открыли в феврале 2018 года, но на момент ввода действовал только восточный вестибюль у пересечения 4-й Магистральной улицы и Хорошевского шоссе. Теперь построен и открыт второй подземный вестибюль станций. Жители улиц Куусинена, Зорге и прилегающего района получили в шаговом доступе вход сразу на две линии метрополитена", – сказал Хуснуллин.

Попасть на станции можно через подземный переход, ведущий на обе стороны Хорошевского шоссе.

Ранее станция "Хорошевская" открылась в составе первого участка БКЛ "Деловой центр" – "Петровский парк". Затем к нему добавилась "Савеловская".

БКЛ – ключевой проект в программе по развитию Московского метро. Длина окружности составит 70 километров. На линии будет 31 станция метро. БКЛ обеспечит москвичам большие возможности для пересадки: 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, шесть пересадок на МЦД-1 и МЦД-2, 11 пересадок на радиальные линии железной дороги.

18 октября Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Окская" Некрасовской линии. Станция уже готова на 80%, основные строительные работы завершат в декабре 2019 года.

