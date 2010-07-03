Более 2,3 тысячи именных деревье высадят осенью в столичных парках

Более 2,3 тысячи именных деревьев высадят осенью в 27 московских лесопарках в рамках проекта "Наше дерево". В нем примут участие жители столицы, у которых в этом году родились дети, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В честь 1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков посадят липы, сосны, дубы, ивы и клены.

Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский напомнил, что новый проект стартовал 15 апреля. Он отметил, что "подать заявку через портал mos.ru на высадку деревьев этой осенью можно было до 31 июля", тогда как с 1 августа на портале начали принимать заявки на осень 2020 года. По словам Кульбачевского, на следующий год подано уже около 190 заявок. Участки под посадку подготовили в 25 парках города.

Выбрать парк, участок и породу дерева желающие могут онлайн на специальной интерактивной карте. В заявках, поданных до 31 июля, родители юных москвичей чаще всего отдавали предпочтение Измайловскому парку. В итоге там появится 287 новых деревьев. Еще 259 саженцев высадят в Битцевском лесу и 206 – в Тропаревском лесопарке. Популярными местами для посадки семейных деревьев также стали парки "Кузьминки-Люблино" (170 деревьев) и "Покровское-Стрешнево" (140 деревьев).

Что касается пород, семьи с новорожденными наиболее охотно выбирали липы (804 дерева) и дубы (449 дерева). Москвичи также зарезервировали несколько сотен саженцев сосен, ив и кленов.

Как пояснили в департаменте природопользования, высаживать будущие деревья начнут в октябре, так как в это время они лучше приживаются. Письмо с приглашением, где будут указаны дата, время и место высадки, поступит в личный кабинет родителя на портале mos.ru за десять рабочих дней до мероприятия.

Молодым родителям помогут профессионалы. На месте участники проекта также получат весь необходимый инвентарь.

Проект "Наше дерево" запустили в столице по инициативе департамента информационных технологий и департамента природопользования. Москвичи, чьи дети появились на свет с 1 января 2019 года, могут посадить семейное дерево в одном из лесопарков города. Для этого они должны подать заявку можно в течение трех лет после появления малыша на свет.

В мае молодожены, оформившие отношения во Дворце бракосочетания на ВДНХ, высадили фамильные деревья на ВДНХ. В честь 80-летия ВДНХ каждая 80-я пара должна была также получить сертификат на посадку черешни. Планируется, что сад с каждым годом будет расширяться и станет еще одним местом для романтических прогулок и свиданий в столице.