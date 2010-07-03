Молодожены высадят фамильные деревья на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Молодожены, которые оформили свои отношения во Дворце бракосочетания на ВДНХ, смогут высадить фамильные деревья на ВДНХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

"В год 80-летия ВДНХ на Выставке решили положить начало доброй традиции. Появление возможности увековечить историю своей семьи, посадить и ухаживать за фамильным деревом", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что первые деревья на ВДНХ посадят уже в эту субботу, 25 мая, в 14:00. Их высадят первые пять пар, которые получили приглашение и сертификаты во время церемонии бракосочетания.

Помимо этого, в пресс службе рассказали, что в честь 80-летия ВДНХ каждая 80-я пара получит сертификат на посадку черешни. Это дерево станет символом крепких чувств на долгие годы.

"На месте закладки Сада молодоженов появится табличка, на которой будет QR-код. Отсканировав его на своем смартфоне, можно попасть на страницу сайта ВДНХ, на которой все желающие могут посмотреть схему Сада и информацию о парах, посадивших там деревья", – уточнили в пресс-службе.

Сад разместится недалеко от павильона № 46 "Политех". С каждым годом сад будет благоустраиваться и станет еще одним место для романтических прогулок и свиданий для пар.

Ранее сообщалось, что за пять лет с начала открытия во Дворце бракосочетания на ВДНХ поженились более 10 тысяч пар. Свой юбилей Дворец бракосочетания отметил 25 февраля. За годы своего существования он стал одним из самых популярных мест в Москве для проведения свадебных торжеств.