Более 10 тысяч пар поженились во Дворце бракосочетания на ВДНХ за 5 лет

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За пять лет с начала открытия во Дворце бракосочетания на ВДНХ поженились более 10 тысяч пар, сообщает Агентство "Москва".

Свой юбилей Дворец бракосочетания отметил 25 февраля. За годы своего существования он стал одним из самых популярных мест в Москве для проведения свадебных торжеств.

Молодым парам предлагают для церемонии более 60 композиций на любой вкус, в числе которых могут быть хиты Майкла Джексона или имперский марш из "Звездных войн". Также проводить обряды и регистрацию здесь можно по особенному сценарию. Именно это и привлекает молодых пар.

Дворец бракосочетания на ВДНХ расположен в историческом здании 1939 года, построенном по проекту Николая Колли.

Ранее сообщалось, что почти тысяча пар решила пожениться в праздничные выходные. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Церемонии бракосочетания пройдут накануне весеннего праздника – 7 марта, и после него – 9 марта. В Международный женский день органы ЗАГС работать не будут.

Традиция жениться накануне или после 8 Марта появилась совсем недавно. Еще в 2017 году свадьбы в это время сыграли 200 московских пар, а в 2018 году поженились уже 500 пар. Нынешний год может побить еще один рекорд по количеству свадеб.

В 2019 году самой популярной датой для заключения брака может стать 19 число каждого месяца. Также датами для женитьбы, на которые ожидается повышенный спрос, являются День всех влюбленных, День семьи, любви и верности и День города.

В канун Нового года в Москве поженились 50 пар. 31 декабря выпало на понедельник – выходной день для органов ЗАГС, так что браки регистрировали только в Грибоедовском ЗАГСе и во Дворце бракосочетания № 5 на территории Измайловского кремля.

Первые свадьбы в 2019 году в столице сыграли 5 января. Начать год с такого торжества решили 60 столичных пар.