Почти тысяча пар приурочили свадьбы к 8 Марта

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Почти тысяча пар решила пожениться в праздничные выходные, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Церемонии бракосочетания пройдут накануне весеннего праздника – 7 марта, и после него – 9 марта. В Международный женский день органы ЗАГС работать не будут.

Начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова рассказала, что помимо традиционного вальса Мендельсона, 7 и 9 марта во дворцах и залах бракосочетания будут звучать слова поздравления в адрес женщин.

Она добавила, что желание привязывать день свадьбы к особой дате – давняя традиция молодоженов. Чаще всего они выбирают даты, связанные с большими праздниками, когда улицы украшены. К примеру, большой популярностью пользуется День города (в прошлом году к этому празднику приурочили свадьбы 1800 пар), Красная горка (1900 пар), День любви, семьи и верности (1100 пар) и День всех влюбленных (в этом году свадьбы сыграли 288 пар).

Традиция жениться накануне или после 8 Марта появилась совсем недавно. Еще в 2017 году свадьбы в это время сыграли 200 московских пар, а в 2018 году поженились уже 500 пар. Нынешний год может побить еще один рекорд по количеству свадеб.

Международный женский день стал официальным праздником в России в 1966 году. Он также пользуется популярностью в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах.

В 2019 году самой популярной датой для заключения брака может стать 19 число каждого месяца. Также датами для женитьбы, на которые ожидается повышенный спрос, являются День всех влюбленных, День семьи, любви и верности и День города.

В канун Нового года в Москве поженились 50 пар. 31 декабря выпало на понедельник – выходной день для органов ЗАГС, так что браки регистрировали только в Грибоедовском ЗАГСе и во Дворце бракосочетания № 5 на территории Измайловского кремля.

Первые свадьбы в 2019 году в столице сыграли 5 января. Начать год с такого торжества решили 60 столичных пар.