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08:34

Столичные ЗАГСы будут работать в День России

город общество

08:34

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные ЗАГСы будут работать в День России, 12 июня, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В нерабочий день для всей страны регистрировать браки будут в двух ЗАГСах: во Дворце бракосочетания № 1 и в Шипиловском отделе ЗАГС.

Заявления можно подать до 12 мая включительно, причем как лично, так и через портал госуслуг.

Как рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, в День России в столице царит праздничная атмосфера – по всему городу проходят театральные и литературные выступления, музыкальные концерты, столица украшена ленточками с триколором, живыми цветами и праздничными открытками.

"Поэтому по просьбам москвичей мы решили открыть в этот день для регистрации брака два отдела ЗАГС", – объяснила она. Ефремова добавила, что для женихов и невест в этот день прозвучит не только марш Мендельсона, но и поздравление с государственным праздником.

День России – государственный праздник, который отмечается с 1992 года. Именно в этот день 29 лет назад была принята Декларация о суверенитете РСФСР. В стране этот день считается выходным.

Ранее сообщалось, что сотрудники ЗАГС приняли заявления от 150 пар, которые хотят зарегистрировать брак на новых площадках в первый день их работы – 4 мая. Среди таких площадок – стадион "Спартак", "Москвариум" на ВДНХ и даже Московский планетарий. В планетарии проведут космические свадьбы. Там подготовили тематические декорации с изображениями космических кораблей, инопланетян и планет.

На стадионе "Спартак" организуют торжества в спортивном стиле. Гостям, например, предложат поучаствовать в соревнованиях по чеканке мяча. Кроме того, на спортивной арене молодожены смогут посмотреть выступления чирлидеров и символа ЧМ-2018 – волка Забиваки.

"Москвариум" на ВДНХ в начале свадебной церемонии порадует жениха и невесту шоу "Шествие морских обитателей". Сделать этот праздничный день еще более необычным помогут и в Доме торжеств на Воробьевском шоссе. Там церемония пройдет под звуки джаза в стиле романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби".

Накануне Красной горки в Москве поженятся более 500 пар. Елена Ефремова подчеркнула, что, по статистике ЗАГС, майские браки остаются самыми крепкими и продолжительными. По ее словам, Красная горка – второй по популярности праздник для заключения брака среди московских молодоженов. Лидирует в этом рейтинге День города, который отмечают в сентябре. Замыкает тройку Всероссийский день семьи, любви и верности – 8 июля.

город общество

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