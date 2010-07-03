Среди звезд или на стадионе. На новых площадках в Москве 4 мая поженятся 150 пар

Сотрудники ЗАГС приняли заявления от 150 пар, которые хотят зарегистрировать брак на новых площадках в первый день их работы – 4 мая. Среди таких площадок – стадион "Спартак", "Москвариум" на ВДНХ и даже Московский планетарий, сообщает портал мэра и правительства столицы.
В планетарии проведут космические свадьбы. Там подготовили тематические декорации с изображениями космических кораблей, инопланетян и планет.
На стадионе "Спартак" организуют торжества в спортивном стиле. Гостям, например, предложат поучаствовать в соревнованиях по чеканке мяча. Кроме того, на спортивной арене молодожены смогут посмотреть выступления чирлидеров и символа ЧМ-2018 – волка Забиваки.
"Москвариум" на ВДНХ в начале свадебной церемонии порадует жениха и невесту шоу "Шествие морских обитателей". Сделать этот праздничный день еще более необычным помогут и в Доме торжеств на Воробьевском шоссе. Там церемония пройдет под звуки джаза в стиле романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби".
Ранее сообщалось, что накануне Красной горки в Москве поженятся более 500 пар. Начальник управления ЗАГС города Елена Ефремова подчеркнула, что, по статистике ЗАГС, майские браки остаются самыми крепкими и продолжительными. По ее словам, Красная горка – второй по популярности праздник для заключения брака среди московских молодоженов. Лидирует в этом рейтинге День города, который отмечают в сентябре. Замыкает тройку Всероссийский день семьи, любви и верности – 8 июля.
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