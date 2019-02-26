Вступившим в брак предложили выдавать "Сертификат молодоженов"

В Совете Федерации предложили Минздраву РФ выдавать зарегистрировавшим брак парам "Сертификат молодоженов". Он должен покрывать расходы на проверку репродуктивной системы, сказано в рекомендациях круглого стола комитета по социальной политике, на котором обсуждали вопросы сохранения здоровья мужского населения страны.
"Участники круглого стола рекомендуют министерству здравоохранения РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ проработать вопрос внедрения "Сертификата молодоженов", – сказано в документе Совфеда. Уточняется, что такой сертификат поможет россиянам провести обследование репродуктивной системы при вступлении в брак.
Как пишут СМИ, представители Общественной палаты РФ также выступили с инициативой вносить данные о репродуктивном здоровье россиян в "Сертификат молодоженов" и "Паспорт репродуктивного здоровья".
Ранее сообщалось, что в столице почти тысяча пар решили приурочить свою свадьбу к 8 Марта. Торжественные церемонии пройдут 7 и 9 марта, так как в сам Международный женский день органы ЗАГС работать не будут.
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