Москвичи могут подавать заявки на высадку семейного дерева на 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи могут подать заявку на высадку дерева в честь рождения ребенка по программе "Наше дерево", рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

С 1 августа принимаются заявки на 2020 год. До 31 июля принимались заявки на осень 2019 года, передает РИА Новости.

Кульбачевский напомнил, что с 15 апреля у горожан появилась возможность высадить дерево в одном из парков города в честь рождения ребенка. К концу июля родители подали порядка 2 300 заявок.

В мае молодожены, оформившие отношения во Дворце бракосочетания на ВДНХ, высадили фамильные деревья на ВДНХ. В честь 80-летия ВДНХ каждая 80-я пара должна была также получить сертификат на посадку черешни. Планируется, что сад с каждым годом будет расширяться и станет еще одним местом для романтических прогулок и свиданий в столице.