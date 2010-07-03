Более 900 деревьев высадят на юго-востоке столицы осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 900 деревьев и почти 60 тысяч кустарников высадят в Юго-Восточном округе столицы до конца осени текущего года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках программы "Миллион деревьев" столицу украсят лиственницы, сосны, ели, березы, рябины, дубы, липы, тополя, туи, ивы, клены, яблони, орех и вишни, а также сирень, пузыреплодники, спиреи, розы, чубушник, барбарис, кизильник и другие растения.

Как отмечается, большинство деревьев и кустарников высадят во дворах Некрасовского района. Предполагается, что у школ и поликлиник, находящихся на юго-востоке города, высадят 291 дерево и 3593 кустарника.

В 125 дворах высадят 309 деревьев и 14 тысяч 873 кустарника. Еще 371 дерево и 5470 кустарников высадят на место прежде утраченных в рамках подпрограммы "Лунка в лунку", а 35 тысяч 956 кустарников станут живой изгородью в 198 дворах.

Программа "Миллион деревьев" стартовала осенью 2013 года. До конца октября в рамках этой программы в Москве хотят высадить более 6,4 тысячи деревьев и более 546 тысяч кустарников.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что более 12 тысяч крупномерных деревьев высадили в столице за четыре года. Он отметил, что все городские проекты благоустройства предусматривают озеленение территорий.

Ожидается, что этой осенью более 2,3 тысячи именных деревьев высадят в 27 московских лесопарках в рамках проекта "Наше дерево". В нем примут участие жители столицы, у которых в этом году родились дети. В честь 1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков посадят липы, сосны, дубы, ивы и клены.

