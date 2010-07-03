Более 500 деревьев высадят в САО по программе "Миллион деревьев"

портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 500 деревьев и 32 тысячи кустарников высадят в Северном административном округе столицы до конца осени текущего года по программе "Миллион деревьев". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Столицу украсят туи, сосны, яблони, березы, ели, ивы, дубы, клены, липы, бархаты, рябины и вязы. Кроме того, во дворах и на улицах появятся спирея, кизильник, чубушник, снежноягодник, пузыреплодник, сирень, барбарис, можжевельник, жимолость и другие растения", – говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство деревьев и кустарников высадят во дворах Войковского района, а меньше всего – в Ховрино и Бескудниковском районе.

Предполагается, что у 17 школ, находящихся на севере города, высадят 112 деревьев и 1 тысячу 447 кустарников. В 140 дворах высадят 214 деревьев и 10 тысяч 911 кустарников появится.

По программе "Лунка в лунку" высадят 237 деревьев и 425 кустарников. Высадка будет производиться на местах, где были утрачены растения.

"Кроме того, 19 543 куста станут живой изгородью: они будут расти вдоль дорог и улиц округа", – говорится в сообщении.

До конца октября по программе "Миллион деревьев" в Москве хотят высадить более 6,4 тысячи деревьев и более 546 тысяч кустарников.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что более 12 тысяч крупномерных деревьев высадили в столице за четыре года. Он отметил, что все городские проекты благоустройства предусматривают озеленение территорий. В частности, в Москве реализуется масштабная акция "Миллион деревьев", напомнил заммэра. По его словам, "в рамках благоустройства возвращаются утраченные зеленые насаждения на территории исторического центра". Программа "Миллион деревьев" стартовала осенью 2013 года.

Ранее сообщалось, что этой осенью более 2,3 тысячи именных деревьев высадят в 27 московских лесопарках в рамках проекта "Наше дерево". В нем примут участие жители столицы, у которых в этом году родились дети. В честь 1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков посадят липы, сосны, дубы, ивы и клены.