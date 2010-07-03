Более 12 тысяч крупных деревьев высадили в Москве за четыре года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 12 тысяч крупномерных деревьев высадили в столице за четыре года. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на III климатическом форуме городов.

Бирюков подчеркнул, что все городские проекты благоустройства предусматривают озеленение территорий. В частности, в Москве реализуется масштабная акция "Миллион деревьев", напомнил заммэра. По его словам, "в рамках благоустройства возвращаются утраченные зеленые насаждения на территории исторического центра".

Как уточнил Бирюков, только за последние четыре года в центре мегаполиса – на Садовом и Бульварном кольцах, а также на Тверской, Арбате и других улицах – появились крупномерные деревья в возрасте 45 лет. Всего с 2015 года было высажено свыше 12 тысяч таких крупномерных деревьев, добавил заммэра.

Кроме того, по словам Бирюкова, за девять лет в столице обустроили более 540 новых парковых территорий. "В 2010 году было примерно 130 парковых территорий, а сегодня их 670. В этих парках создан комфорт, уют и безопасность для населения", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что этой осенью более 2,3 тысячи именных деревьев высадят в 27 московских лесопарках в рамках проекта "Наше дерево". В нем примут участие жители столицы, у которых в этом году родились дети. В честь 1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков посадят липы, сосны, дубы, ивы и клены.