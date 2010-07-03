Парк "Торфянка" откроют 31 августа после реконструкции

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31 августа откроют обновленный парк "Торфянка" на Осташковской улице. Работы по благоустройству проходили в рамках программы "Мой район", сообщает Агентство "Москва".

В парке проложили дорожку для любителей скандинавской ходьбы, на маршруте также поставили скамейки. Пруд почистили, вскрыв подземные ключи, которые подпитывают водоем.

В северной части пруда обустроили пирс и смотровую площадку, а на западе установили сцену на воде. На склоне теперь есть амфитеатр с деревянной арочной балюстрадой. Зимой около пруда появятся ледяные горки.

Кроме того, в парке установили детские площадки, уличные тренажеры и столы для настольного тенниса. Также обновили площадку для выгула собак.

В парке появилась палатка, где можно будет купить кофе и еду. Осенью в парке посадят 810 деревьев и кустарников.

Ранее на юго-востоке столицы завершилось благоустройство усадьбы Люблино. Вдоль набережной Люблинского пруда обустроили рекреационную зону с 14 мостиками у воды, лодочной станцией и тремя фонтанами.