В Москве завершилось благоустройство усадьбы "Люблино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На юго-востоке столицы завершилось благоустройство усадьбы "Люблино". Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра результатов работ, передает Агентство "Москва".

Как подчеркнул мэр, "в 2019 году мы провели благоустройство усадьбы "Люблино" – одного из красивейших парков на юго-востоке города". Сергей Собянин выразил уверенность, что с появлением многочисленных детских и спортивных площадок парк "станет более привлекательным для местных жителей". "Найдется уютное местечко и для любителей рыбной ловли", – отметил мэр.

По данным пресс-службы столичной мэрии, работы по комплексному благоустройству стартовали на территории усадьбы "Люблино" в ноябре прошлого года. Специалисты привели в порядок площадь в 36,8 гектара. Вдоль набережной Люблинского пруда обустроили рекреационную зону с 14 мостиками у воды, лодочной станцией и тремя фонтанами. Лодочная станция существовала на берегу пруда и раньше, однако со временем пришла в негодность. После благоустройства общий навес объединил павильон для хранения лодок, кассу и открытую террасу. Их облицевали декоративными панелями из лиственницы.

На территории усадьбы также модернизировали системы освещения и видеонаблюдения: установили 493 фонаря и 84 камеры. Кроме того, в парке возвели павильон с живописным видом на окрестности для свадеб и других праздников.