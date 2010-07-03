Лодочную станцию построили в парке усадьбы Люблино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке усадьбы Люблино завершили строительство новой лодочной станции. Общин навес объединяет павильон для хранения лодок, кассу и открытую террасу, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"С нее ведет спуск к пристани из семи мостиков. Здесь одновременно могут причаливать до восьми лодок. Работы проводили в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории", – говорится в сообщении.

Отмечается, что лодочная станция и раньше была на берегу Люблинского пруда, но здание пришло в негодность. Причал также не сохранился.

В пресс-службе столичного департамента капремонта добавили, что специалисты завершили работы по внешней отделке павильона, открытой террасы и мостиков на пристани, их облицевали декоративными панелями из лиственницы.

Ранее сообщалось, что парк усадьбы Люблино откроют для горожан до конца лета. Сейчас на территории площадью 36,8 гектара ведутся работы по комплексному благоустройству.

В ходе работ в парке оборудовали новую набережную вдоль Люблинского пруда, возвели павильон с живописным видом на окрестности для свадеб и других праздников.

