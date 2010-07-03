Береговая зона Москвы-реки станет полностью доступна в течение пяти лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Береговая зона Москвы-реки будет полностью доступна для жителей столицы и гостей города в течение пяти лет, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сегодня же это только третья часть, отметил он. "Мэром поставлена задача в течение пяти лет сделать берег реки полностью доступным для прогулок и походов москвичей и гостей столицы", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Также он заявил, что на сегодняшний день идут работы по благоустройству Большого Очаковского пруда в ЗАО. По словам заммэра, работы планируют закончить к середине июля.

"Тут будут сделаны смотровые площадки, берегоукрепление, пешеходно-тропиночная сеть, освещение и около семи досуговых площадок. Это все по пожеланиям москвичей. Это один из более чем 60 объектов, по которым мы работаем в этом году в парках", – сказал Бирюков.

Ранее сообщалось, что в июле–августе должны открыть семь зон отдыха, которые пока находятся на реконструкции. Всего на территории столицы существуют 125 зон отдыха, при этом к эксплуатации допущены 118 из них. В оставшихся семи сейчас ведутся строительные работы.

Среди реконструируемых объектов – пруды № 3–6 на территории ВДНХ, пляжный комплекс "Бич клаб", Большой Очаковский пруд, Удальцовские пруды, Центральный пруд, Черневский пруд и Черневский пруд на реке Цыганке.