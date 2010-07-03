Две пешеходные набережные появятся в районе ЗИЛа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Две пешеходные набережные появятся на берегу Москвы-реки в районе ЗИЛа. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Первая набережная протянется вдоль существующей Симоновской набережной и далее до путей Московского центрального кольца. Вторую планируют устроить от затона Новинки до проспекта Андропова. Обе будут предназначены для прогулок.

В этом году началось благоустройство в районе бывшего завода ЗИЛ. Ведется строительство моста через старое русло Москвы-реки с прилагающейся улично-дорожной сетью на юге территории завода имени Лихачева. Также здесь благоустраивают пешеходные переходы, разворотную площадку, конечную станцию и западный выход ТПУ "ЗИЛ".

Новое общественное пространство на территории бывшего ЗИЛа

Ранее сообщалось, что вторые выходы со станции МЦК ЗИЛ – к улице Лисицкого и парку "Тюфелева роща" – построят на юге столицы. Для строительства будет предоставлен земельный участок площадью 0,1 гектара на Автозаводской улице.

