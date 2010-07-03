На станции МЦК ЗИЛ запланировано строительство дополнительных выходов

Фото: Москва 24/Денис Гришкин

Вторые выходы со станции МЦК ЗИЛ – к улице Лисицкого и парку "Тюфелева роща" – построят на юге столицы. На заседании 23 мая Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина решила предоставить для строительства земельный участок площадью 0,1 гектара на Автозаводской улице.

Согласно проекту, на Автозаводской возведут надземный пешеходный мост и конкорс – трехэтажный пассажирский терминал с выходами на платформу. На первом этаже конкорса оборудуют зону досмотра. Там же разместят билетные кассы, турникеты, лифт и вестибюль с эскалатором и лестницей.

Этажом выше обустроят общественные зоны и санузлы. На верхнем ярусе постройки установят автоматы по продаже билетов. Кроме того, оттуда можно будет попасть на пешеходный мост.

В августе 2018 года Сергей Собянин открыл проспект Лихачева с путепроводом через МЦК на территории бывшего завода ЗИЛ. Мэр также посетил новый парк "Тюфелева роща" рядом с ЖК "ЗИЛАРТ". Собянин подчеркнул, что на месте промзоны постепенно формируется "новое ядро развития" территории на юге Москвы.

На территории бывшего завода ЗИЛ реализуется самый масштабный в Москве проект реновации промышленной зоны. Общая площадь застройки завода и прилегающих территорий будет достигать 6,4 миллиона квадратных метров недвижимости.