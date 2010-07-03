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14:41

Собянин рассказал о строительстве на ЗИЛе уникальной школы

мэр Москвы Сергей Собянин образование

14:41

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин осмотрел ход строительства школы на территории бывшего завода имени Лихачева. Экспериментальный образовательный центр на 2,5 тысячи мест появится в жилом комплексе "ЗИЛАРТ" в Даниловском районе Москвы.

Четырехэтажное здание разделено на блок начальной школы, блок основной и старшей школы. Для учащихся обустроят отдельные внутренние дворы и большую зону с площадками для спорта и отдыха.

"По сути новая школа станет экспериментальным образовательным комплексом, в котором планируется внедрить современные учебные программы. Ее изюминками станут детский технопарк и компьютерная система навигации с сенсорными терминалами", – рассказал Собянин.

Основа здания – светло-серого цвета, с яркими вкраплениями многоцветных аппликаций и большими окнами.

В образовательном комплексе будут оборудованы специализированные классы естественных наук, лекционная аудитория на 75 человек, помещения для кружков, секций, уроков труда. В столовой обустроят два обеденных зала – на 450 мест для учащихся младших классов и на 800 мест для старшеклассников. В группах продленного дня оборудуют универсальные, в том числе спальные, помещения.

Предусмотрено обустройство семи спортивных залов, два из которых будут оборудованы специально для занятий детей с инвалидностью. Появятся залы для занятия гимнастикой и хореографией, а также актовый зал на 1 040 мест.

В школе будет создана своя компьютерная система навигации. Будут установлены сенсорные информационные терминалы, с помощью которых учащиеся, преподаватели и гости смогут выбрать маршрут к любому школьному помещению.

Особенность школы – метапредметное пространство – по сути детский технопарк, где школьники смогут заняться изучением лазерных технологий, прикладной космонавтики и исследованием наноматериалов.

Строительная готовность нового образовательного учреждения – 83 процента. Работы планируется завершить в августе этого года.

После введения в эксплуатацию школа на ЗИЛе станет крупнейшей в стране. Сейчас самая большая школа находится в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. Она рассчитана на 2,1 тысячи учеников.

На территории бывшего завода "ЗИЛ" застройщик "Группа ЛСР" реализует крупнейший в городе проект комплексной застройки "ЗИЛАРТ". Общая площадь застройки завода и прилегающих к нему территорий составляет 6,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

мэр Москвы Сергей Собянин образование

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