Собянин открыл новый путепровод через пути МЦК в районе ЗИЛа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл новый проспект Лихачева с путепроводом через МЦК на территории ЗИЛа, а также осмотрел новый парк "Тюфелева роща".

"В Москве на месте старой промзоны ЗИЛ формируется новое ядро развития: рядом огромный спортивный кластер, технопарк, комплексная жилая застройка, крытый парк "Остров мечты" – крупнейший детский тематический парк", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что старая промзона превращается в одну из самых развитых территорий комплексной застройки столицы. Собянин отметил, что имя основателя ЗИЛа Ивана Лихачева присвоили проспекту для того, чтобы память о нем осталась при реновации огромной территории бывшей промзоны.

Мэр осмотрел новый парк "Тюфелева роща" рядом с "ЗИЛАРТ" и подчеркнул важность того, что помимо жилых, деловых и спортивных объектов появляется и общественная инфраструктура. Кроме того, Собянин напомнил, что скоро здесь появится новая набережная. По мнению градоначальника, район станет одним из лучших в столице.

Проспект Лихачева – это центральная автодорожная магистральь ЗИЛа. Он растянется на три километра от набережной Марка Шагала до станции метро "Технопарк". 10 августа откроется большая часть дороги от улицы Тюфелева Роща до "Технопарка".

Новый проспект возьмет на себя основные потоки автотранспорта, разгрузив тем самым набережные и местные улицы. Автомобили по проспекту будут передвигаться по 2–3 полосам в каждую сторону.

Центральным инженерным сооружением является автодорожный путепровод через пути Московского центрального кольца протяженностью 0,54 километра со съездами и разворотом в подэстакадном пространстве.

Строительство проспекта началось в апреле 2016 года и завершилось в августе 2018-го, что на восемь месяцев раньше контрактного срока.