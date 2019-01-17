Пять проездов построят вблизи станции МЦК ЗИЛ

Вблизи станции ЗИЛ Московского центрального кольца построят пять проездов. Проекты уже согласованы в Москомэкспертизе.
Кроме того, запланировали строительство и переустройство инженерных коммуникаций, сообщает Агентство "Москва".
"Пешеходное движение по проектируемым проездам будет осуществляться по тротуарам, а переход через проезжую часть будет организован по наземным регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам", – приводятся в сообщении слова представителя ведомства.
Ранее сообщалось, что около 30 га земли в районе бывшего завода ЗИЛ начнут благоустраивать в 2019 году. В этом году начнется строительство моста через старое русло Москвы-реки с прилагающейся улично-дорожной сетью в южной части территории завода имени Лихачева. Намечено обустройство пешеходных переходов, разворотной площадки, конечной станции и западного выхода транспортно-пересадочного узла ЗИЛ.
Также сообщалось, что пешеходный бульвар Братьев Весниных, по протяженности сопоставимый с Арбатом, появится в строящемся квартале на территории бывшего завода ЗИЛ. Вдоль пешеходной зоны общей площадью около 14 тысяч квадратных метров оборудуют летние террасы, фонтаны с питьевой водой и велодорожки с 14 велопарковками. В темное время суток на бульваре включат световую навигацию: ступени, изгибы дорожек и архитектурные элементы будут подсвечиваться светодиодными лентами, добавил Тимофеев.
На территории бывшего завода ЗИЛ реализуется самый масштабный в Москве проект реновации промышленной зоны. Общая площадь застройки завода и прилегающих территорий будет достигать 6,4 миллиона квадратных метров недвижимости.
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