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06:48

Территорию у бывшего завода ЗИЛ благоустроят в 2019 году

город строительство

06:48

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Фото: портал Москва 24/Колобаев Михаил

Порядка 30 га земли в районе бывшего завода ЗИЛ начнут благоустраивать в 2019 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, в этом году начнется строительство моста через старое русло Москвы-реки с прилагающейся улично-дорожной сетью в южной части территории завода имени Лихачева.

Намечено обустройство пешеходных переходов, разворотной площадки, конечной станции и западного выхода транспортно-пересадочного узла ЗИЛ.

Проект предусматривает озеленение и благоустройство береговой линии в едином стиле со всеми столичными набережными. На территории появятся пешеходные зоны, велодорожки, площадки для общественных мероприятий, отдыха и спорта, детские игровые площадки.

Сообщается, что будет реконструировано 5,9 км дорог, в том числе мост через затон Новинки, протяженностью 680 метров, и построен один подземный пешеходный переход.

Ранее глава столичного департамента строительства заявил, что до конца 2019 года введут в эксплуатацию 15 спортивных объектов. Это три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.

город строительство

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