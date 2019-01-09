Территорию у бывшего завода ЗИЛ благоустроят в 2019 году

Порядка 30 га земли в районе бывшего завода ЗИЛ начнут благоустраивать в 2019 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента строительства Андрея Бочкарева.
По его словам, в этом году начнется строительство моста через старое русло Москвы-реки с прилагающейся улично-дорожной сетью в южной части территории завода имени Лихачева.
Намечено обустройство пешеходных переходов, разворотной площадки, конечной станции и западного выхода транспортно-пересадочного узла ЗИЛ.
Проект предусматривает озеленение и благоустройство береговой линии в едином стиле со всеми столичными набережными. На территории появятся пешеходные зоны, велодорожки, площадки для общественных мероприятий, отдыха и спорта, детские игровые площадки.
Сообщается, что будет реконструировано 5,9 км дорог, в том числе мост через затон Новинки, протяженностью 680 метров, и построен один подземный пешеходный переход.
Ранее глава столичного департамента строительства заявил, что до конца 2019 года введут в эксплуатацию 15 спортивных объектов. Это три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.