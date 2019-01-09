Около 15 спортивных объектов в Москве планируют ввести в эксплуатацию за 2019 год

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Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев пообещал до конца 2019 года ввести в эксплуатацию порядка 15 спортивных объектов, передает Агентство "Москва".

Бочкарев подчеркнул, что строительство будет вестись за счет бюджета города. В планах на год – три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.

Ранее глава столичного департамента строительства заявил о том, что в 2019 году по программе реновации введут в эксплуатацию первый дом с четырехкомнатными квартирами.

В настоящий момент ведется проектирование домов по улице Русаковская, шоссе Фрезер и по другим адресам. Строится жилой комплекс в Мукомольном проезде.

Начиная с 2020 года жилые дома с четырехкомнатными квартирами Московский фонд реновации жилой застройки будет вводить в эксплуатацию в разных районах города.