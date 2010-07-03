Исторические набережные Замоскворечья благоустроят до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Василев

Овчинниковскую и Озерковскую набережные в Замоскворечье благоустроят до конца текущего года. Сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"В этом году по всему городу – и в центральной части, и в других округах – будет благоустроено более 800 объектов, в том числе и ряд набережных", – заявил Бирюков.

Он отметил, что протяженность двух исторических набережных составляет порядка трех километров, общая площадь территории благоустройства – более восьми гектар.

На набережных установят детские и спортивные площадки, зоны воркаута, кафе-киоски и вендинговые автоматы. Продолжается реконструкция Симоновской и Крутицкой набережных.

Бирюков рассказал, что вдоль Москвы-реки появятся комфортные, широкие общественные пространства, удобные для пешеходов. В районе ЗИЛа завершится строительство новой набережной Марка Шагала. Также преобразятся набережные в районах Южнопортовый и Капотня.

Накануне сообщалось, что на берегу Москвы-реки в районе ЗИЛа появятся две пешеходные набережные. Первая набережная протянется вдоль существующей Симоновской набережной, вторую устроить от затона Новинки до проспекта Андропова.