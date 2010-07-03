Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:05

Исторические набережные Замоскворечья благоустроят до конца года

город строительство

13:05

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Василев

Овчинниковскую и Озерковскую набережные в Замоскворечье благоустроят до конца текущего года. Сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"В этом году по всему городу – и в центральной части, и в других округах – будет благоустроено более 800 объектов, в том числе и ряд набережных", – заявил Бирюков.

Он отметил, что протяженность двух исторических набережных составляет порядка трех километров, общая площадь территории благоустройства – более восьми гектар.

На набережных установят детские и спортивные площадки, зоны воркаута, кафе-киоски и вендинговые автоматы. Продолжается реконструкция Симоновской и Крутицкой набережных.

Бирюков рассказал, что вдоль Москвы-реки появятся комфортные, широкие общественные пространства, удобные для пешеходов. В районе ЗИЛа завершится строительство новой набережной Марка Шагала. Также преобразятся набережные в районах Южнопортовый и Капотня.

Накануне сообщалось, что на берегу Москвы-реки в районе ЗИЛа появятся две пешеходные набережные. Первая набережная протянется вдоль существующей Симоновской набережной, вторую устроить от затона Новинки до проспекта Андропова.

Читайте также

город строительство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика