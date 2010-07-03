Набережная имени Говорухина откроется в Москве 14 июня

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Набережную, которая будет носить имя режиссера Станислава Говорухина, откроют в Москве 14 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия Москвы.

"Приглашаем вас принять участие в торжественной церемонии открытия набережной имени Станислава Говорухина. Открытие состоится 14 июня 2019 года в 12:30. Мероприятие приурочено к годовщине смерти режиссера", – сказано в материале.

4 июня стало известно, что одна из набережных Яузы получит имя Станислава Говорухина, а на здании ВГИКа появится памятная доска режиссеру. Такое решение принял Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

Название "набережная Говорухина" присвоят части Проектируемого проезда № 690, расположенного вдоль правого берега реки Яузы – между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира.

