Свадебный павильон появится в усадьбе Люблино

В парке усадьбы Люблино на юго-востоке Москвы появится павильон для бракосочетания. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, с просьбой создать в парке место для бракосочетания и праздничной фотосессии обратились к городским властям жители столицы. Так и родилась идея свадебного павильона, пояснил заммэра. "Уникальный вид открывается на водную гладь, уникальные исторические места, поэтому мы и исполняем пожелание москвичей", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".
Заммэра уточнил, что работы по благоустройству территории парка в Люблине завершат к 1 сентября. По словам Бирюкова, в этом году в столице появится почти 60 новых парков.
Ранее сообщалось, что до конца года в усадьбе Люблино появятся два теннисных корта. Их площадь составит порядка 500 квадратных метров. В спортивной зоне построят трибуну, на которой смогут разместиться порядка 200 болельщиков. Специалисты также уложат резиновое покрытие и установят стойки для натягивания сетки. Помимо этого, на территории усадьбы оборудуют детские площадки, а вдоль Люблинского пруда обустроят набережную.
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