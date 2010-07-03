В усадьбе Люблино заработает новая лодочная станция

В усадьбе Люблино ведутся работы по устройству лодочной станции, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, станция будет иметь площадь около 300 квадратных метров и расположится на берегу Люблинского пруда на месте прежней. Там планируют обустроить пристань из семи мостиков, открытую террасу, а также павильон для хранения лодок, передает портал мэра и правительства Москвы.
Бирюков отметил, что к станции смогут одновременно причаливать до восьми лодок.
На данный момент идут работы по формированию металлокаркаса сооружения, затем начнут монтаж павильона станции.
"Лодочная станция будет выполнена в одной стилистике с другими сооружениями парка. В ее облицовке используют натуральный материал – декоративные панели из лиственницы", – отметил он. Работы ведут в рамках комплексного благоустройства и озеленения парка.
По словам Бирюкова, также в парке осуществляется монтаж двух сцен для проведения мероприятий и строительство павильона для свадеб и общественно-культурных событий.
Кроме того, вдоль Люблинского пруда благоустроят набережную, высадят деревья и кустарники. Также там появятся спортивные и детские площадки. Заммэра добавил, что завершить все работы планируется в текущем году.
Ранее сообщалось, что в усадьбе Люблино появится новая прогулочная зона и площадка с качелями. Новая площадка будет сделана в виде круга, а по ее периметру разместят 32 сидения. Специалисты уже залили бетонные плиты будущей площадки и установили колонны под качели. Вскоре они приступят к монтажу перекладин.
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