Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:18

Прогулочная зона и площадка с качелями появятся в усадьбе Люблино

город парки благоустройство

10:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новая прогулочная зона и площадка с качелями появятся в усадьбе Люблино, сообщили в пресс-службе столичного департамента капремонта. В усадебном парке проходят работы по благоустройству.

Как уточнили в ведомстве, новая площадка будет сделана в виде круга, а по ее периметру разместят 32 сидения. "Здесь можно будет и покачаться, и отдохнуть или почитать книгу на свежем воздухе", – цитирует сообщение департамента РИА Недвижимость.

Специалисты уже залили бетонные плиты будущей площадки и установили колонны под качели. Вскоре они приступят к монтажу перекладин. В усадебном парке также смонтируют две сцены для различных мероприятий, а вдоль Люблинского пруда обустроят набережную.

Ранее сообщалось, что в усадьбе Люблино планируют построить павильон для проведения свадеб. Здание площадью около 200 квадратных метров займет место на возвышенности рядом с дворцом Дурасова – там, где прежде ставили временный шатер. От павильона будет открываться живописный вид на пруд. Кроме того, на территории усадьбы обустроят две спортивные зоны.

город парки благоустройство

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика