Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новая прогулочная зона и площадка с качелями появятся в усадьбе Люблино, сообщили в пресс-службе столичного департамента капремонта. В усадебном парке проходят работы по благоустройству.
Как уточнили в ведомстве, новая площадка будет сделана в виде круга, а по ее периметру разместят 32 сидения. "Здесь можно будет и покачаться, и отдохнуть или почитать книгу на свежем воздухе", – цитирует сообщение департамента РИА Недвижимость.
Специалисты уже залили бетонные плиты будущей площадки и установили колонны под качели. Вскоре они приступят к монтажу перекладин. В усадебном парке также смонтируют две сцены для различных мероприятий, а вдоль Люблинского пруда обустроят набережную.
Ранее сообщалось, что в усадьбе Люблино планируют построить павильон для проведения свадеб. Здание площадью около 200 квадратных метров займет место на возвышенности рядом с дворцом Дурасова – там, где прежде ставили временный шатер. От павильона будет открываться живописный вид на пруд. Кроме того, на территории усадьбы обустроят две спортивные зоны.
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