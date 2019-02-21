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10:28

В усадьбе Люблино до конца года планируют обустроить две спортивные зоны

город благоустройство парки

10:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Две спортивные зоны обустроят в усадьбе Люблино до конца года, сообщает пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

Специалисты уже ведут работы в зонах, в состав которых войдут шесть площадок для занятия спортом.

"На двух площадках уже залито бетонное основание, в ближайшее время приступят к бетонированию еще на одной площадке, по оставшимся трем ведутся подготовительные работы. В дальнейшем все площадки будут покрыты прорезиненным травмобезопасным покрытием", – приводит текст сообщения пресс-службы Агентство "Москва".

Одна спортивная зона будет находиться в западной части усадьбы, а другая уже существует.

После реконструкции появятся турники для подтягивания, разноуровневые рукоходы, брусья для отжимания и ходьбы на руках и шведская стенка. Всего планируется установить 13 тренажеров.

Ранее сообщалось, что в усадьбе Люблино планируют построить павильон для проведения свадеб. Он появится на месте, где раньше ставили временный шатер.

Здание площадью около 200 квадратных метров появится на возвышенности рядом с дворцом Дурасова. С площадки открывается живописный вид на Люблинский пруд.

город благоустройство парки

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