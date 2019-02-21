В усадьбе Люблино до конца года планируют обустроить две спортивные зоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Две спортивные зоны обустроят в усадьбе Люблино до конца года, сообщает пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.
Специалисты уже ведут работы в зонах, в состав которых войдут шесть площадок для занятия спортом.
"На двух площадках уже залито бетонное основание, в ближайшее время приступят к бетонированию еще на одной площадке, по оставшимся трем ведутся подготовительные работы. В дальнейшем все площадки будут покрыты прорезиненным травмобезопасным покрытием", – приводит текст сообщения пресс-службы Агентство "Москва".
Одна спортивная зона будет находиться в западной части усадьбы, а другая уже существует.
После реконструкции появятся турники для подтягивания, разноуровневые рукоходы, брусья для отжимания и ходьбы на руках и шведская стенка. Всего планируется установить 13 тренажеров.
Ранее сообщалось, что в усадьбе Люблино планируют построить павильон для проведения свадеб. Он появится на месте, где раньше ставили временный шатер.
Здание площадью около 200 квадратных метров появится на возвышенности рядом с дворцом Дурасова. С площадки открывается живописный вид на Люблинский пруд.
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