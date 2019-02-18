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08:30

В усадьбе Люблино появится павильон для свадеб

город парки

08:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В усадьбе Люблино построят павильон для проведения свадеб. Он появится на месте, где раньше ставили временный шатер, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание площадью около 200 квадратных метров появится на возвышенности рядом с дворцом Дурасова. С площадки открывается живописный вид на Люблинский пруд.

Здесь каждую весну устанавливали временный свадебный шатер, который убирали с наступлением холодов. В нем можно было зарегистрировать брак и устроить празднование.

Фасад здания облицуют декоративными панелями из лиственницы. Также предусмотрено панорамное остекление. Павильон будет выдержан в едином стиле со сценами и входными группами.

Уже подготовлен фундамент, началось возведение металлического каркаса. Затем рабочие приступят к внутренней и внешней отделке павильона.

Помимо свадеб, в павильоне можно будет проводить лекции, мастер-классы и другие мероприятия для гостей усадьбы.

Комплексное благоустройство усадьбы Люблино завершится в 2019 году. Будут оборудованы детские и спортивные площадки, вдоль берега Люблинского пруда построят просторную набережную.

В усадьбе реконструируют старую лодочную станцию с причалом, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники.

город парки

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