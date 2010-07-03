Почти 60 новых парков появится в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 60 столичных парков благоустроят по программе "Мой район" в этом году, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Я хочу обратить внимание на эту цифру, потому что сегодня организовано у нас парковых территорий более 500", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва". Как напомнил заммэра, в 2010 году в столице было всего 130 парков.

По словам Бирюкова, в число 60 благоустраиваемых парков вошли зеленые территории в Капотне и Люблине.

Ранее сообщалось, что в пойме реки Яузы появится экотропа, которая свяжет четыре смотровые площадки, расположенные на холмах – на высоте от 1,5 до десяти метров. Оттуда можно будет любоваться живописными долинами рек Яузы и Чермянки, отметили в столичном департаменте капремонта.

В начале июня Сергей Собянин сообщил, что работы по созданию Богатырского парка завершат в течение двух месяцев. Новый парк откроют после благоустройства набережной Москвы-реки вдоль Кожуховского затона. Там появятся зоны для прогулок, площадки с силовыми и игровыми тренажерами.

А тем временем у программы "Мой район" появилась собственная платформа на портале mos.ru. Там собрана информация обо всех районах столицы: об их истории, инфраструктуре, проведенном и запланированном благоустройстве.