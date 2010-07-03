Работы по созданию "Богатырского" парка завершат в течение двух месяцев

Работы по созданию "Богатырского" парка в столичном районе Южнопортовый завершат в течение ближайших двух месяцев, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
"Насколько я помню, это прибрежная территория. Это не просто парк. Это, по сути дела, набережная затона и, конечно, там работы достаточно серьезные. Ну, надеюсь, что в ближайшее время будут закончены", – заявил мэр.
Парк "Богатырский" откроют после благоустройства набережной Москвы-реки вдоль Кожуховского затона. Там обустроят зоны для прогулок, площадки с силовыми и игровыми тренажерами.
В парке вымостят тротуары плиткой, разобьют цветники, установят лавочки, светильники и символы будущего парка – фигуры богатырей.
Также Собянин рассказал о планах благоустроить территорию в районе улицы Угличская на севере столицы. Там сделают пешеходный переход и проведут освещение.
"Улицу, эту территорию благоустроим, сделаем освещение, детские спортивные площадки и так далее. Хорошая идея, мы ее реализуем", – отметил градоначальник.
Ранее сообщалось, что новая парковая зона появится в пойме Яузы. Вдоль Заповедной улицы создадут рекреационное пространство с уютными и комфортными зонами отдыха.
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