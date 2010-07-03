Три парка Москвы благоустроят в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

В Москве в текущем году планируют благоустроить три парка, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"В 2019 году планируется комплексное благоустройство парка Дружбы, усадьбы Люблино, парка "Дубки", – цитирует Кибовского Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в усадьбе Люблино ведутся работы по устройству лодочной станции. Станция будет иметь площадь около 300 квадратных метров и расположится на берегу Люблинского пруда на месте прежней. Там планируют обустроить пристань из семи мостиков, открытую террасу, а также павильон для хранения лодок.

Кроме того, в усадьбе планируют обустроить прогулочную зону и площадку с качелями. Новая площадка будет сделана в виде круга, а по ее периметру разместят 32 сидения.