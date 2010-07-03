Новый парк появится на набережной вдоль Кожуховского затона

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Власти столицы до конца года планируют благоустроить набережную Кожуховского затона в районе Южнопортовый. В результате работ в городе появится новый парк – Богатырский, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Тротуары в парке вымостят плиткой. Там обустроят тихие зоны для прогулок, площадки с силовыми и игровыми тренажерами. Будут установлены фигуры богатырей.

Ранее сообщалось, что в Москве в текущем году планируют благоустроить три парка – Дружбы, Люблино и "Дубки".

Кроме того, новая парковая зона появится в пойме Яузы. Вдоль Заповедной улицы создадут рекреационное пространство с уютными и комфортными зонами отдыха. По просьбам горожан, на существующей эстрадной площадке "Певческое поле" обновят сцену и скамейки амфитеатра. Для москвичей старшего поколения также оборудуют зону настольных игр.