Экотропа появится в пойме реки Яузы

Экотропа свяжет смотровые площадки в пойме реки Яузы на северо-востоке столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказали в пресс-службе столичного департамента капремонта, "экотропа появится недалеко от демонтированного горнолыжного комплекса" в районе дома № 5 по Заповедной улице. Несколько расположенных в парке холмов планируют превратить в смотровые площадки. Их соединит особый экомаршрут для прогулок. "Таким образом, эта территория будет включена в общее пешеходное пространство парка", – пояснили в ведомстве.
По данным пресс-службы, в парке обустроят четыре смотровые площадки, откуда можно будет любоваться живописными долинами рек Яузы и Чермянки. Площадки разместят на разной высоте – от 1,5 метра до десяти метров.
"Самой большой и необычной станет смотровая площадка, которая расположится на высоте в 10 метров", – отметили в департаменте капремонта. Уточняется, что площадь восьмиугольной площадки будет равна 200 квадратным метрам.
Три других "бельведера" площадью 35 квадратных метров расположатся немного ниже по уровню прохождения экотропы. А общая протяженность экомаршрута с учетом прогулок по смотровым площадкам составит 400 метров.
Кроме того, в районе эстрады "Певческое поле" появится трехступенчатая терраса. По ней посетители парка смогут спуститься к Яузе. Площадь террасы будет достигать порядка 200 квадратных метров. Неподалеку также оборудуют детские площадки с разнообразным игровым оборудованием.
Ране сообщалось, что в поселении Кленовское в ТиНАО построят спортивно-оздоровительный парк "Тропа здоровья". Его площадь составит 21 гектар. Работы собираются завершить в 2020 году.
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