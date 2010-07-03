Парк "Тропа здоровья" появится в Москве

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В поселении Кленовское построят спортивно-оздоровительный парк "Тропа здоровья". Его площадь составит 21 гектар, сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

Работы собираются завершить в 2020 году. Объем частных инвестиций в проект составит 200 миллионов рублей.

"Более 65% людей, переехавших за последние годы в ТиНАО, – молодые семейные пары, для которых возможность активного отдыха и прогулок с малышами является чуть ли не определяющей при выборе места жительства. Уверен, парк "Тропа здоровья" будет востребован среди жителей Кленовского", – сказал глава департамента Владимир Жидкин.

В парке, который появится в 10 километрах от Варшавского шоссе, сделают прогулочные дорожки, поставят беседки, скамейки и урны. Рядом с клумбами обустроят водоем с мостом и лодочной станцией. Помимо этого, специалисты озеленят территорию и очистят лесную зону.

С 2012 года в ТиНАО благоустроили 15 парков и скверов. А всего за последние годы в столице создали около 400 новых парков.

