Около 400 новых парков появилось в Москве за восемь лет

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Порядка 400 новых парков было создано в столице за последние восемь лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За последние восемь лет в Москве появилось около 400 парков. Наше общественное пространство будет насчитывать около 600 единиц парковых территорий. Основная их часть будет находиться по месту жительства. Не надо ехать в Парк Горького или "Сокольники". Можно будет отдыхать в крупных массивах по месту жительства", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Он также напомнил, что в 2018 году в столице будет обустроено еще порядка 80 парков. В их числе парк технических видов спорта в Печатниках, парк имени Федорова на Коровинском шоссе, парк на Ходынском поле и другие.

Ранее сообщалось, что к ноябрю столичные власти сформируют новые программы благоустройства Москвы. Также к началу сентября завершатся работы по комплексному благоустройству шести крупных городских общественных пространств. Это главный вход на территорию ВДНХ, новый вход в парк Горького со стороны Ленинского проспекта, благоустройство кварталов в районе Спасоглинищевского переулка, Кадашевских переулков, а также участка около станции метро "Улица 1905 года".

Владимир Путин на Московском урбанистическом форуме заявил, что Москва является огромной площадкой для идей и архитектурных решений.

По его словам, российская столица стала законодательницей мод в плане благоустройства города.