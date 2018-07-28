Около 400 новых парков появилось в Москве за восемь лет

28 июля, 13:01
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Порядка 400 новых парков было создано в столице за последние восемь лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За последние восемь лет в Москве появилось около 400 парков. Наше общественное пространство будет насчитывать около 600 единиц парковых территорий. Основная их часть будет находиться по месту жительства. Не надо ехать в Парк Горького или "Сокольники". Можно будет отдыхать в крупных массивах по месту жительства", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Он также напомнил, что в 2018 году в столице будет обустроено еще порядка 80 парков. В их числе парк технических видов спорта в Печатниках, парк имени Федорова на Коровинском шоссе, парк на Ходынском поле и другие.
Ранее сообщалось, что к ноябрю столичные власти сформируют новые программы благоустройства Москвы. Также к началу сентября завершатся работы по комплексному благоустройству шести крупных городских общественных пространств. Это главный вход на территорию ВДНХ, новый вход в парк Горького со стороны Ленинского проспекта, благоустройство кварталов в районе Спасоглинищевского переулка, Кадашевских переулков, а также участка около станции метро "Улица 1905 года".
Владимир Путин на Московском урбанистическом форуме заявил, что Москва является огромной площадкой для идей и архитектурных решений.
По его словам, российская столица стала законодательницей мод в плане благоустройства города.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: