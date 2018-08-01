Современный оздоровительный парк появится на территории ТиНАО

Парк с лодочной станцией появится на территории ТиНАО, его построит инвестор – частный предприниматель Валерий Жилкин. Проект реализуют в течение года, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Новую зеленую территорию назовут "Тропа здоровья". "Парк имеет площадь 21 гектар и расположен в поселении Кленовское, в 10 километрах от Варшавского шоссе", – рассказали представители ведомства.

Планируется организовать комфортные рекреационные зоны для детей и взрослых и обустроить водоем с лодочной станцией. Также на территории появятся беседки, скамейки, мост и клумбы. В ведомстве уточнили, что необходимо будет максимально сохранить деревья, ограничиваясь санитарной очисткой лесной территории.

С победителем конкурса заключен договор на 15 лет, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что порядка 400 новых парков создали в столице за последние восемь лет. В 2018 году планируется благоустроить около 80 парков. Зеленые зоны оборудуют с учетом пожеланий москвичей.