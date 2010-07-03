Новые входы появятся в усадьбе Люблино до конца 2019 года

В усадьбе Люблино ведутся работы по обновлению входных групп. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Всего в парке 11 входов. В настоящий момент все старые входные группы уже демонтированы. Сейчас ведутся работы по установке шести новых конструкций на сложившихся пешеходных маршрутах.
Отмечается, что входы будут иметь прямоугольную форму, а для облицовки конструкций используют вертикальные панели из лиственницы. Также сообщается, что четыре входные группы обустроят с возможностью для проезда транспорта.
Так, центральный вход, расположенный на аллее, ведущей к зданию усадьбы Дурасова, будет состоять из двух секций: для прохода пешеходов и для проезда автотранспорта, а группу на Ейской улице создадут для заезда туристических автобусов и свадебных кортежей.
На данный момент на территории усадьбы специалисты возводят павильон для церемоний бракосочетания и других культурных событий. Также в рамках благоустройства территории ведутся работы по озеленению местности вдоль Люблинского пруда. "Территорию дополнительно озеленят, разобьют новые цветники, высадят деревья и кустарники", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее сообщалось, что в усадьбе Люблино ведутся работы по устройству лодочной станции. Станция будет иметь площадь около 300 квадратных метров и расположится на берегу Люблинского пруда на месте прежней. Там планируют обустроить пристань из семи мостиков, открытую террасу, а также павильон для хранения лодок.
Работы по благоустройству и озеленению территории усадьбы Люблино начались в декабре. Проект благоустройства направлен на сохранение историко-культурной ценности усадьбы.
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