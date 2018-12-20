Усадьбу Люблино начали приводить в порядок для москвичей

На юго-востоке Москвы стартовали работы по благоустройству и озеленению территории усадьбы Люблино. Они охватят почти 37 гектаров и завершатся в 2019 году. Об этом сообщили в столичном департаменте капремонта.
По данным ведомства, специалисты уже начали демонтировать покрытие дорожек, а также старое оборудование на детских и спортивных площадках. У станции метро "Волжская" разместили щиты, которые информируют горожан о проведении работ и путях обхода.
Проект благоустройства, пояснили в департаменте, направлен на сохранение историко-культурной ценности усадьбы. После благоустройства на ее территории появится просторная набережная со спусками к пруду, а также павильон для празднования свадеб. Лодочную станцию реконструируют.
Кроме того, в центральной части усадебного парка построят амфитеатр и танцплощадку. На западе усадьбы оборудуют спортивную зону с разнообразными площадками, в том числе детскими, и теннисными кортами. А следующей зимой в парке пообещали залить каток, открыть павильон проката и раздевалки.
С осени 2017 года в столице благоустроили более 80 парков и озелененных территорий. Главным подарком жителям столицы стало открытие "Зарядья", ставшего первым за 70 лет парком, который был создан в центре города.
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